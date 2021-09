OPVALLEND: Onana mag weer trainen na dopingschandaal: "Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal is de vraag"

Andre Onana mag vanaf zaterdag 4 september opnieuw trainen met Ajax na een dopingschandaal. Of hij ooit nog zal spelen voor de Amsterdammers is een andere vraag.

Vanaf 4 september mag Ajaxdoelman Andre Onana opnieuw beginnen te trainen bij de Amsterdammers. De schorsing van de doelman als gevolg van een dopingovertreding eindigt pas op 4 november 2021, maar Onana mag al twee maanden eerder opnieuw beginnen trainen. In eerste instantie zal hij zich opnieuw moeten bewijzen bij Jong Ajax, waar hij keepers- en groepstrainingen zal volgen. Op het einde van dit seizoen loopt Onana's contract af bij Ajax, de club waar hij al 204 officiële wedstrijden op de teller heeft staan.

Directeur voetbalzaken van Ajax, Marc Overmars, reageerde op de comeback van Onana via de clubwebsite. "We hebben besloten dat André gaat starten met keeperstraining en groepstraining bij Jong Ajax. Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal is de vraag. Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken", legde Overmars uit. "De selectie is aan het seizoen begonnen en zit middenin een groepsproces", besloot hij.