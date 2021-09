Houden onze Belgen het op een zuinige zege tegen Estland?

Onze nationale ploeg mag deze week weer punten gaan sprokkelen voor de WK-voorrondes. België leidt momenteel Groep E met 7 op 9. Donderdagavond volgt de eerste wedstrijd tegen Estland. Daarna nemen de Belgen het op tegen Tsjechië en Wit-Rusland.

Verdedigend Estland

Estland heeft haar verdediging duidelijk aangescherpt. In hun laatste vier wedstrijden kregen de Esten slechts twee tegendoelpunten binnen. Verdedigend spelen levert ook daadwerkelijk wat op. Estland kon haar laatste drie achtereenvolgende wedstrijden allemaal met winst afsluiten.

Tegen België winnen, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Als de Esten de score kunnen beperken tegen de nummer één op de FIFA wereldranglijst, zal dat al een heel mooie prestatie zijn.

Belgen wachten af

België zou op papier deze wedstrijd altijd moeten winnen, dat is duidelijk. Twijfelt daar iemand aan? Niet echt. Onze nationale ploeg kan vrij voetballen en moet zich vooral niet moe maken. Met nog twee internationale wedstrijden op het programma is het dus verstandig om de krachten vooral te sparen. Een doelpuntenfestijn zullen we dus hoogstwaarschijnlijk niet te zien krijgen.

Waar kan je best op inzetten?

We verwachten enkel goals langs de Belgische kant. Er worden minder dan 3.5 doelpunten gescoord, odd: 2.05.

Een afwachtend België aan de start? Minder dan 1.5 goals in de eerste helft, odd. 1.83.

Eden Hazard gaf aan dat hij teurg naar zijn beste vorm gaat. E. Hazard scoort, odd. 2.00.