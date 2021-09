Jordi Condom : "Het team maakt progressie, we gaan de goede kant op"

Het gepromoveerde Seraing heeft na zes speeldagen in de Jupiler Pro League negen punten op de teller. Voor aanvang van deze interlandbreak wonnen Les Métallos nog op het veld van Eupen.

De sfeer zit goed in en rond het Pairaystadion want Seraing heeft twee opeenvolgende overwinningen geboekt (2-1 tegen de Cercle Brugge en 1-2 tegen Eupen) voor deze interlandbreak. "Er heerst een zeer goede sfeer binnen de groep. De drie punten pakken op Eupen net voor de interlandbreak heeft ons veel goeds gedaan. We hebben aan het begin van de week ook een teambuilding gedaan en we profiteren van dit positieve momentum", aldus Jordi Condom op een persconferentie.



Aan het einde van deze transferperiode verwelkomde Seraing nog twee versterkingen: Georges Mikautadze en Dario Del Fabro. Mikautadze, die gehuurd wordt van Metz, werd meteen opgeroepen voor de Georgische selectie, terwijl de van Juventus gehuurde Del Fabro al meetraint met de groep. "Georges zal twee of zelfs drie dagen voor de zevende speeldag arriveren. Met Dario hebben we een extra verdediger die de groep zowel kwaliteit als ervaring zal bijbrengen", legde de Spaanse trainer uit voordat hij verder ging. "We hebben nu een competitieve ploeg, maar ook al negen punten op de teller. Het team maakt progressie, we gaan de goede kant op", aldus de voormalige coach en sportief directeur van Eupen.



Les Métallos kwamen woensdag echter met slecht nieuws. "Sami Lahssaini viel vandaag geblesseerd uit. Hij heeft zich verstuikt. We zullen snel testen doen. Ik hoop dat het niet te ernstig zal zijn. Wat de rest van de groep betreft, alles is in orde. Maar deze week laten we een paar spelers rusten, zoals Marius (Mouandilmadji) die tot nu toe alles speelde", besloot Jordi Condom.