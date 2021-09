Ronaldo blijft maar scoren voor Portugal: indrukwekkende statistieken

Sinds zijn 30 ste verjaardag heeft CR7 54 doelpunten gemaakt in 52 wedstrijden voor Portugal. Ronaldo scoorde woensdag tegen Ierland twee doelpunten in de slotfase waardoor hij bovendien het record van Interlandgoals van Ali Daei heeft verbroken.

De wereldster wordt alleen maar beter en beter. Ondanks dat zijn periode bij Juventus door sommigen als een mislukking wordt gezien scoorde de aanvaller vorig seizoen 36 goals in alle competities.

Cristiano Ronaldo has scored 54 goals in 52 international games since turning 30.



Like a fine wine šŸ· pic.twitter.com/27oIb62NiJ