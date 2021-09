Beerschot twijfelt (nog) niet over Peter Maes: "We proberen ook verder te kijken"

Woensdagavond stond er op het Kiel een enorm belangrijke bestuursvergadering op het programma. De Antwerpse club besliste na een zéér dramatische competitiestart over het lot van Peter Maes en reflecteerde hun transferbeleid van de laatste maanden.

Ondervoorzitter Walter Damen had het op voorhand over de ‘belangrijkste vergadering van het jaar’. Alle belangrijke pionnen van het bestuur waren dan ook aanwezig. Volgens GvA werd er, door de tegenvallende resultaten, lang vergaderd.

Uiteindelijk werd er door het bestuur, zoals op voorhand al aangekondigd, besloten om Peter Maes na een magere 1 op 18 niet op straat te gooien: “We kijken niet alleen naar de wedstrijd tegen STVV, we proberen ook verder te kijken. Do or die tegen STVV? Zo willen we het niet stellen”, aldus voorzitter Vrancken aan Gva.

Veel supporters hebben hun kritiek op het transferbeleid van de club geuit, maar de club is er van overtuigd dat ze in exremis hun kern versterkt hebben: “Misschien hadden we daar iets beter kunnen anticiperen. Over de transfers van de laatste dagen zijn we wel tevreden. Net voor het einde van Transfer Deadline Day lagen er nog zes dossiers op tafel, en we hebben onze twee belangrijkste targets binnengehaald.”