Hoe Emerson Royal buiten eigen wil om van Barcelona naar Tottenham ging: "Dit doet pijn"

29 dagen... Zolang is Emerson Royal speler geweest bij Barcelona. De voorbije twee seizoenen werd de Braziliaan uitgeleend aan Real Betis. Dit seizoen kwam hij tijdens de eerste drie wedstrijden in de competitie steeds in actie voor Barcelona.

De trein leek dan ook vertrokken voor de Braziliaanse international. Niets bleek minder waar. Aan het einde van de mercato werd hij -tegen wil en dank- verkocht aan Tottenham, voor een bedrag dat naargelang de bron tussen 25 en 30 miljoen schommelt.

In Marca doet de rechtsachter zijn verhaal. "Al sinds ik klein was en Ronaldinho zag voetballen, wat het mijn droom om voor Barcelona te spelen. Vorige week zondag stond ik tegen Getafe in de basis, de volgende dag kreeg ik te horen dat Barcelona een akkoord had met Tottenham. Ik begreep er niets van, want ik was totaal niet op de hoogte", aldus Emerson.

"In een gesprek met de clubleiding gaf ik aan dat ik wilde blijven, maar ze vertelden me dat ik door de financiële situatie moest vertrekken. Dit doet pijn. Mijn familie viel compleet uit de lucht, we waren nog maar pas hier. We hadden zelfs nog niet alles uitgepakt", besluit Emerson Royal.