Opnieuw een wankele verdediging bij de Rode Duivels: "Hopelijk komt Vertonghen snel weer in het elftal"

De Rode Duivels wonnen dan wel hun WK-kwalificatiewedstrijd in Estland, maar de verdediging baart (opnieuw) grote zorgen. De voetballiefhebbers en analisten worden stilletjes aan ongeduldig, zeker nu de laatste mogelijkheid op een prijs voor onze Gouden Generatie in aantocht lijkt.

De Belgische voetbalsupporters hadden gehoopt om het teleurstellende EK door te spoelen met een klinkende zege, maar dat gebeurde niet. In de plaats daarvan zijn de pijnpunten van onze achterhoede nog maar eens blootgelegd.

Ook Philippe Albert laat zich in Sudpresse kritisch uit over de prestatie van het nationale elftal: “Twee tegendoelpunten is te veel voor het land dat nu al bijna drie jaar de wereldranglijst aanvoert. We zullen zondag tegen Tsjechië de boel flink moeten aanscherpen.”

Vooral Jason Denayer lijkt in de ogen van de voormalige Rode Duivel de gebeten hond: “Ik hoop dat Vertonghen opnieuw fit is en snel in het elftal komt. Hij kan meer ervaring brengen. In het centrum van de verdediging toonde Denayer in Tallinn dat hij nog over te weinig matchritme beschikt nadat hij dit seizoen bij Lyon amper 16 minuten verzamelde.”