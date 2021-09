Goed nieuws ten huize Priske: zoon heeft nieuw avontuur bij PSV beet

Brian Priske is ondertussen een tijdje bezig met zijn nieuwe job bij Antwerp, maar inmiddels wacht er ook voor zijn zoon een nieuwe uitdaging. August Priske Flyger gaat namelijk een seizoen voor de jeugdacademie van PSV voetballen.

De 17-jarige spits zal tot 2022 op huurbasis voor PSV spelen, waar hij de selectie onder 18 jaar zal versterken. Daarvoor verlengde August Priske zijn contract bij Midtjylland tot 2024.

“August heeft zich goed ontwikkeld bij FC Midtjylland. Daarom zijn we blij dat we een nieuwe deal met hem hebben gesloten. We hebben er vertrouwen in dat hij zijn ontwikkeling door kan zetten," klinkt het bij de Deense topclub

Goed nieuws voor de Antwerp-trainer en zijn zoon. Beide moeten nu slechts een uur rijden om elkaar te zien.