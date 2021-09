Marc Degryse fileert de bondscoach: "Hij vindt dat niet erg. Ik wel"

De nummer 110 van de wereld slaagde erin om twee keer te scoren tegen de Rode Duivels, al zit de bondscoach daar niet echt mee in.

Roberto Martinez won met de Rode Duivels met 2-5 van Estland. Leuk, maar die twee tegengoals moeten eigenlijk wel te vermijden zijn.

“Het is Roberto Positivo, hé. Alles wat fout gaat, praat hij goed. Dat is zijn nature. Je krijgt geen slecht woord over de Rode Duivels uit zijn mond”, zei Marc Degryse in de studio van Deviltime.

Voor Degryse moet dit echt wel aangepakt worden en liefst zo snel mogelijk. “Drie, vier, vijf kansen weggeven mag niet tegen Estland. Hij vindt dat niet erg. Ik wel. Ik hoop dat hij binnenkamers met zijn staf toch discussieert over hoe dit beter kan.”