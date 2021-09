OFFICIEEL: Radamel Falcao gaat opnieuw in La Liga aan de slag

Het contract tussen Radamel Falcao en Galatasaray werd onlangs in wederzijds overleg ontbonden. Aan voetbalpensioen wil de 35-jarige Colombiaan duidelijk nog niet denken: Falcao ondertekende zopas een contract bij Rayo Vallecano.

Falcao komt transfervrij over naar Rayo Vallecano, dat met drie op negen is gestart in La Liga.

Tussen 2011 en 2013 speelde Falcao al 68 wedstrijden in La Liga voor Atletico Madrid. Daarin haalde hij liefst 52 keer de trekker over. Daarna speelde de 91-voudige Colombiaanse international ook nog voor Monaco, Manchester United en Chelsea.