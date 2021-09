Racing Genk is er zeker van: "Hij moet elk seizoen 15 goals maken"

Voor Racing Genk wordt het niet gemakkelijk om beter te doen dan vorig seizoen. Al hebben de Limburgers wel een fikse voorhoede.

De tweede plaats van vorig jaar en de bekerwinst doen hopen op meer dit seizoen. Dat zal wel zonder Cyriel Dessers zijn, die last minute voor een uitleenbeurt bij het Nederlandse Feyenoord koos.

Racing Genk heeft voorin echter de nodige weelde met Paul Onuachu, Théo Bongonda, Junya Ito en Kristian Thorstvedt en de versterkingen Mike Trésor en Ike Ugbo.

Technisch directeur Dimitri de Condé blijft erbij dat hij hem graag aan boord had gehouden. “Maar hij geloofde er zelf niet meer in dat het goed zou komen. Dan is het over", zegt de Condé aan HLN. "Ik blijf er wel bij dat het een spits is die in België elk seizoen minstens 15 goals maakt."