WK 2022: Dieumerci Mbokani weer aan het kanon voor DR Congo, dat opnieuw niet kan winnen

De Democratische Republiek Congo heeft weer een slechte zaak gedaan in hun race om een WK-ticket. Het verloor twee dure punten op bezoek bij Benin. Dieumerci Mbokani stond wel opnieuw aan het kanon. Daarnaast kwamen er nog heel wat bekende uit onze competitie in actie.

DR Congo kwam in hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd opnieuw niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Net zoals vorige week volstond de openingstreffer van Mbokani niet voor de volle buit.

De voormalige aanvaller van Antwerp, Anderlecht en Standard scoorde twee doelpunten in twee wedstrijden, maar dat volstond dus (opnieuw) niet. Jordan Adeoti hing de bordjes snel weer op gelijke hoogte. Uiteindelijk bleef het ook 1-1.

Verder kwamen er nog heel wat bekende namen uit de Jupiler Pro League in actie. Christian Luyindama (ex-Standard), Yannick Bolasie en Chancel Mbemba (ex-RSCA) namen plaats in de basis. Neeskens Kebano (ex-KRC Genk en Charleroi), Edo Kayembe (KAS Eupen) en Jonathan Bolingi (Antwerp) vielen dan weer in.