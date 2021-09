Experimenteel elftal aan de aftrap in Wit-Rusland? Heel wat basispionnen haken af

Zes op zes tegen Estland en Tsjechië, woensdag in Kazan moet Wit-Rusland ook nog voor de bijl gaan. Roberto Martinez zal daarvoor moeten sleutelen aan zijn elftal.

Jan Vertonghen kreeg in de eerste helft een geel karton onder de neus, waardoor hij geschorst is voor de trip naar Kazan. Idem voor Romelu Lukaku, die in de slotfase een Tsjechische verdediger onderuit maaide. De spits kloeg na de wedstrijd ook van een pijntje aan de bil, waardoor een schorsing niet slecht uitkomt.

Wie er ook niet bij zal zijn, is Thomas Meunier. De speler van Borussia Dortmund is nog herstellende van een coronabesmetting, waardoor hij heel wat trainingsachterstand opliep. Een lange reis naar Wit-Rusladnd is op dit moment geen geschenk voor Meunier, zo gaf bondscoach Martinez aan.

Tot slot gaf Thibaut Courtois na zijn sterke match tegen Tsjechië te kennen dat hij liever niet mee afreist naar Wit-Rusland. "Misschien mag ik na vanavond mijn joker inzetten", aldus de Real-doelman. Is dat het geval, dan kan Koen Casteels woensdag voor de tweede keer plaatsnemen onder de lat van de Duivels. In september 2020 mocht de doelman van Wolfsburg starten tegen Ijsland (5-1). In het begin van de tweede helft moest Casteels toen geblesseerd naar de kant.