Lukaku kiest zijn favoriete goal bij de Rode Duivels: "Die omdat het symbolisch was"

Diepe buiging! Vijftig goals in zijn laatste vijftig interlands voor Romelu Lukaku. 67 in 100 caps... Maar wat was nu zijn mooiste? Of toch zijn lievelingsgoal.

Lukaku koos voor de goal op assist van broer Jordan. “Het is symbolisch het beste doelpunt omdat het een assist is van mijn broer. We hebben diezelfde actie zo vaak geoefend op het pleintje toen we nog heel jong waren. Dat we dat op het allerhoogste niveau hebben kunnen herhalen, is onvergetelijk”, aldus Lukaku op de website van de voetbalbond. “Het was een perfecte voorzet van Jordan, ik moest eigenlijk gewoon binnentikken.”

Hij mocht ook zijn top drie vervolledigen. “Ik heb vooral heel veel goeie spitsengoals gemaakt. Aannemen, wegdraaien en schieten. Dat is natuurlijk, ik train daar elke dag op.”

Tegen Zweden in 2014 scoorde hij eens met een afstandsschot. “Ik schiet bijna nooit van afstand, dus dat is dan wel speciaal.”

En dan was er nog de volley tegen Griekenland in 2017. “Ik kreeg de bal van Mertens, we stonden 0-1 achter in de laatste minuten. Ik kon zijn bal aannemen op de borst en meteen in de draai trappen, het ging zo snel.”