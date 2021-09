'Operatie Grote Kuis' bij Anderlecht bespaart hen ettelijke miljoenen: loonlast serieus naar omlaag

De koppen in de kranten twee weken geleden: "12 in de etalage, maar amper interesse!" Van die twaalf blijven er nog vier over bij Anderlecht en dan rekenen we daar voorlopig Isaac Kiese Thelin nog bij. Anderlecht kon in de laatste week van de mercato nog miljoenen besparen.

De vier die overblijven zijn natuurlijk niet de minsten qua loon. Trebel: 2,7 miljoen euro bruto, Bakkali: ruim over het miljoen, Collasin: iets minder dan 500.000 en Thelin: 1,2 miljoen. Die laatste zou wel nog naar een exotische bestemming kunnen vertrekken. Maar al bij al deed paars-wit een fantastische zaak met het vertrek van Adzic: meer dan 500.000 euro en Sanneh: 1 miljoen (contract verbroken), Dewaele: 300.000, Cobbaut: 500.000, Dauda: 300.000, Bundu: 500.000, Nkaka: 425.000 en Saief: 800.000. Dat zou uitkomen op een besparing van 4,325 miljoen. Maar goed, Waasland-Beveren draagt natuurlijk niet de volledige kost van het loon van Nkaka. Net zoals Twente niet het volledige loon van Michel Vlap betaalt. Eerder geraakte Anderlecht ook al af van het dure (meer dan een miljoen) contract van Ognen Vranjes. Tering naar de nering De balans is dus snel gemaakt. Daarbij moet wel gezegd dat Anderlecht geen return kreeg op de dure transfers die het deed. Sanneh werd voor 8 miljoen aangekocht en ook Vranjes kreeg een vrije transfer. Dat zijn vele miljoenen de vuilbak in. Maar 't was dat of er nog jaren mee opgescheept zitten. Niemand die er nog dat geld voor ging geven. Uiteindelijk deden ze dus een goeie zaak van meer dan zes miljoen euro (Vlap, Vranjes, Musona, Makarenko en andere eerdere vertrekkers bijgerekend) plus nog wat huur- en transfergeld. De bemerking is wel dat de kern met 32 spelers nog altijd heel ruim is. En dan rekenen we daar de jeugdspelers die een contract kregen nog niet bij.