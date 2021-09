Elias Cobbaut geeft woordje uitleg over andere Italiaanse club die hem wou

Elias Cobbaut ruilde Anderlecht in voor het Italiaanse Parma. Maar ook een andere club zou geïnteresseerd geweest zijn.

In Italië gonst het van de geruchten dat Elias Cobbaut niet naar Parma, maar wel naar Inter Milaan zou trekken. Cobbaut trekt daar enorm de ogen van op. "Niemand heeft me verteld over een kans om naar Inter te gaan, dat is niet waar”, zegt Cobbaut op de website van Parma.

Hij legt zijn keuze voor Parma uit. “Dit is een historische club met een schitterende geschiedenis. Ik weet veel over de club door de geweldige spelers die hier hebben gespeeld. Ik zal me hier honderd procent geven.”

Ook over Buffon laat hij zich uit. “Ik was nog niet eens geboren toen hij trofeeën begon te winnen. Gigi is een legende, niet alleen in het Italiaanse voetbal, maar ook voor de rest van de wereld. Ik ben blij dat ik met hem kan spelen, hij is 42 jaar oud maar hij traint nog steeds met veel intensiteit alsof hij nog 25 is. Ik heb veel respect voor hem.”