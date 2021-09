Gareth Bale gelooft in eerste plaats in poule van Rode Duivels: "Onze focus? Deze kwalificatiegroep winnen"

Afgelopen weekend had Wales een hattrick van Gareth Bale nodig om Wit-Rusland in extremis te kloppen (3-2). De aanvoerder van de Welshmen loopt in aanloop van de confrontatie met Estland over van vertrouwen.

De laatste keer dat Wales zich voor een WK kon plaatsen, was in 1958. Daar willen Gareth Bale en co volgend jaar verandering in brengen. Wales staat voorlopig op een derde plaats, met zeven punten minder dan groepsleider België. Wales speelde weliswaar twee wedstrijden minder.

Woensdag krijgt Wales met Estland een haalbare kaart op bezoek. Op de persconferentie in aanloop naar die partij keek Gareth Bale al verder. "Onze focus ligt op het winnen van deze groep. Het is, althans op papier simpel: al onze wedstrijden winnen en we zijn gekwalificeerd."

"We hebben alles in eigen handen, maar we hebben nog een hele weg af te leggen. Iedereen verwachtte dat we zo maar eventjes gingen winnen tegen Wit-Rusland, maar het bleek een van onze moelijkste wedstrijden tot dusver te zijn."

Stand:

België 5-13

Tsjechië 5-7

Wales 3-6

Wit-Rusland 4-3

Estland 3-0