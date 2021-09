Barcelona-voorzitter blijft aandringen voor Super League: topclub zkt. inkomsten na wanbeleid

Je moet maar de voorzitter zijn van FC Barcelona en tijdens je ambtstermijn de iconische club zien afglijden... Dat is wat Joan Laporta ten allen prijze wil vermijden. Daarom ook dat hij - tegen beter weten in? - de Super League blijft naar voor schuiven: "We zullen alle rechtszaken winnen!"

"Hoe sterk is de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf een weg baant."



"Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint. Zich kampioen waant."



"Hoe lang ver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat." Boudewijn De Groot zong het, Barcelona-voorzitter Laporta beleeft het. Barça, de club die velen doet dromen, die al decennia staat voor innovatief en attractief voetbal. Vijf Champions League-zeges, 26 titels en 31 Spaanse bekers... Een clubgeschiedenis om 'u' tegen te zeggen. Maar ook de club die er niet in slaagde om Lionel Messi - het clubicoon groter dan Cruijff, Iniesta en Xavi - te behouden omwille van de financiële situatie. De UEFA kan het niet tegenhouden Jaren is er met geld gesmeten. 135 miljoen voor zowel Coutinho als Dembélé. 120 miljoen voor Griezmann. 60 miljoen voor Pjanic. Om er maar enkele te noemen. En nu de club de tering naar de nering moet zetten, is Laporta op zoek naar extra inkomsten. De Super League dus... Een doodgeboren initiatief. Nog geen dag nadat 12 clubs bekendmaakten dat ze de nieuwe competitie los van FIFA en UEFA wilden organiseren, kwam er een storm aan protest. Negen clubs bonden snel in. Juventus, Real Madrid en Barcelona bleven hoop koesteren. Met Laporta nu weer op de barricades. “Het project leeft. De drie clubs die het project verdedigen, winnen alle rechtszaken. De UEFA kan het niet tegenhouden. En de druk op de Engelse clubs, die achter de plannen stonden, heeft geen effect gehad. Toegegeven, het had op een betere manier gepresenteerd kunnen worden.”