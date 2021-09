Volledige b-ploeg tegen Wit-Rusland? Bondscoach gaat héél veel wisselen

Zes op zes tegen Estland en Tsjechië, woensdag moet ook Wit-Rusland nog voor de bijl gaan. Roberto Martinez zal daarvoor moeten sleutelen aan zijn elftal.

Jan Vertonghen en Romelu Lukaku zijn geschorst, maar ook Meunier en Courtois zijn er al zeker niet bij tegen Wit-Rusland.

Veel wissels

En dus gaan we héél wat wissels krijgen, want ook op alle andere plekken is geen van de 'vaste' basiself zeker van zijn plek.

Diverse kranten spreken over alles in totaal zo'n acht of misschien zelfs negen wissels. Enkel Toby Alderweireld en Eden Hazard lijken onder het motto 'extra matchritme opdoen' zeker van een basisstek.