Zware dobber voor Club Brugge? Kans is groot dat Neymar, Messi en Mbappé voor het eerst samen op het veld zullen staan tegen de Belgische landskampioen

Volgende week staat de eerste speeldag in de Champions League op het programma. Club Brugge neemt het daarin op tegen PSG en de kans is groot dat zowel Neymar, Messi als Mbappé op het veld zullen staan.

Komend weekend neemt PSG het in de Ligue 1 op tegen Clerment Foot, maar volgens Het Nieuwsblad moet trainer Pochettino het zonder enkele sterkhouders doen. Zo zijn enkele Zuid-Amerikanen zoals Messi, Neymar en Di Maria pas zaterdag terug in Parijs, waardoor de kans bijna onbestaande is dat ze in actie zullen komen.

Ook Mbappé lijkt de competitiewedstrijd van PSG te moeten missen door een blessure, waardoor PSG haar wedstrijd met meerdere B-spelers zal moeten afwerken. Volgende week zouden de sterren wel allemaal beschikbaar zijn en daardoor bestaat de kans dat Pochettino in de Champions League-opener tegen Club Brugge zal willen uitpakken met de aanvalslinie Neymar-Messi-Mbappé.