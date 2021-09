Brecht Dejaegere gecontacteerd door KVK: "Niks concreets van gekomen"

KV Kortrijk houdt goed contact met zijn ex-spelers. Een terugkeer zit er altijd in, zo ook in het geval van Brecht Dejaegere.

Toch was een terugkeer niet meteen aan de orde. “Ik heb gepolst, maar niet deze zomer”, zegt Matthias Leterme van KV Kortrijk bij Radio Djamel. “Ik had al contact voor Nieuwjaar.”

Veel opties waren er niet voor KV Kortrijk. “Hoe het met hem gaat, hoe hij zich voelt. Toulouse had een verplichte aankoopoptie, mochten ze promoveren. En ze konden ook de optie lichten in het andere geval. Dat was dus niet aan de orde.”

En dus speelt Dejaegere nog altijd bij Toulouse. “Brecht liet me ook weten dat hij daar zich heel goed voelt en gerespecteerd wordt”, klinkt het tot besluit. “Er is niks concreet van gekomen, maar we proberen altijd contact te houden met ex-spelers.”