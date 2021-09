Charles De Ketelaere heeft eerste prijs beet bij Club Brugge na sterk seizoensbegin

Charles De Ketelaere is één van de sterkhouders in het seizoensbegin van Club Brugge. De jonge aanvaller heeft ervoor gezorgd dat Bas Dost voorlopig vanaf de bank moet toekijken en De Ketelaere kan ook aardige statistieken voorleggen.

Charles De Ketelaere is nog altijd maar 20 jaar oud, maar toch heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot één van de sterkhouders bij Club Brugge. Zo was De Ketelaere in de eerste zes wedstrijden van dit seizoen goed voor 3 doelpunten en 2 assists.

Bij Club Brugge zijn ze zeer tevreden over het jonge toptalent en De Ketelaere heeft meteen ook een prijs te pakken dit seizoen. Zo is hij bij de Belgische landskampioen verkozen tot speler van de maand augustus.