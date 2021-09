OFFICIEEL: Ex-speler PSV gaat bij promovendus in de Premier League aan de slag

De transferperiode is al afgelopen voor de Engelse ploegen, maar toch heeft Brentford nog een nieuwe speler kunnen vastleggen. Het haalt namelijk Mathias 'Zanka' Jørgensen binnen, een centrale verdediger die in het verleden nog bij PSV aan de slag was.

Brentford heeft nog een defensieve versterking gevonden voor de rest van het seizoen. De Engelse club heeft met Mathias ‘Zanka’ Jørgensen namelijk een vrije speler binnengehaald. Het contract van Jørgensen werd op 31 augustus bij het Turkse Fenerbahçe ontbonden. Mathias ‘Zanka’ Jørgensen is een Deens international en in het verleden was de 31-jarige verdediger nog actief in de Eredivisie, want hij heeft nog bij PSV gespeeld. Nu gaat hij dus zijn kans wagen in de Premier League. Welcome to West London, Mathias 'Zanka' Jørgensen!#BrentfordFC pic.twitter.com/PQUXtzbO6I — Brentford FC (@BrentfordFC) September 9, 2021