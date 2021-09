Alexander Blessin heeft weinig begrip voor de transfer van Jack Hendry

Alexander Blessin kwam nog eens terug op de transfer van Jack Hendry naar Club Brugge. Hij vindt het een paniekaankoop van Club Brugge en waarschuwt zijn voormalige verdediger.

Blessin vindt de transfer van Hendry naar Club Brugge een vreemde beslissing van de landskampioen. "Twaalf uurtjes voor de transfermarkt werd afgesloten. Daarvoor hadden we nooit iets van Club Brugge gehoord. Unbelievable. Dan zeg ik : dit is een paniekaankoop", klinkt het in Krant van West-Vlaanderen. "Ik hoorde al veel over de transfer, ik weet dat ze een lijstje centrale verdedigers hadden met Jack helemaal onderin. Tot de een na de ander niet kwam opdagen. De rijkste clubs kopen altijd de beste spelers, geen probleem voor mij, maar twaalf uur voor het sluiten van de transferperiode ...", laat hij zich uit.

Blessin heeft nog een waarschuwing voor zijn voormalige verdediger. Namelijk dat de lat nu een pak hoger ligt. "Hij zal veel harder moeten werken", klinkt het. "Het was hier iets teveel, it's ok, ik hou me wat in, ik wil geen nieuwe blessure. Hij zal iets minder lui en comfortabel moeten zijn en iets meer verantwoordelijkheid nemen", besluit Blessin.