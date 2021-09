Niels Nkounkou weet waar Standard moet staan: "Seizoen geslaagd als we Europees spelen"

Linksachter, linksmidden, linksvoor, het maakt Niels Nkounkou niks uit. Bij Standard moet de 20-jarige Fransman de concurrentie met Gavory aangaan, maar hij kan op veel posities uit de voeten.

“Ik ben hier super ontvangen, zit goed in mijn vel. Standard speelt veel Europees, maar dit seizoen jammer genoeg niet. Maar ik heb goede dingen gehoord van mensen die ik heb aangesproken. Ik kende bijvoorbeeld Moussa (Sissako, verdediger bij de Rouches, red.) nog van vroeger toen we tegen mekaar speelden in de regio Parijs", vertelde hij met stille stem op zijn voorstelling. "En ik zag wat video’s toen ik wist dat de deal in orde zou komen. De Jupiler Pro League, dat is iets anders. Het was niet de competitie die ik dagelijks bekeek.”

De moderne linkerflank keert na het seizoen in principe terug naar Everton, maar wil dan wel wat adelbrieven kunnen voorleggen. “Mijn seizoen zal geslaagd zijn als we Europees voetbal halen — zo heb ik Standard leren kennen: een ploeg die meedoet voor de prijzen —, als ik veel gespeeld heb én als ik goede statistieken kan voorleggen.”