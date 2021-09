Nils Schouterden clubloos na abrupt einde aan Cypriotisch avontuur: "Totale reset van de club"

In januari begon Nils Schouterden aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Door blessures kwam de linkerflankspeler nauwelijks aan spelen toe bij AEK Larnaca. Onlangs raakte bekend dat zijn contract bij de Cypriotische club ontbonden werd.

Na amper acht wedstrijden zit het eerste buitenlandse avontuur van Nils Schouterden (32) er alweer op. De ex-speler van onder meer KV Mechelen en Eupen had nochtans een lopend contract, maar dat werd ontbonden. "Er kwam aan het einde van vorig seizoen een nieuwe technisch directeur bij de club. Hij ging voor een totale reset van de club", aldus Schouterden. "Op een drietal spelers na moest iedereen eruit. Dat ik weinig speelde, heeft niets te maken met hun beslissing. Neem nu Tom Hateley. hij was vorig seizoen een van de sterkhouders en speelde nagenoeg alles, maar werd nu ook koudweg aan de kant geschoven."

Een blik op Transfermarkt.com maakt duidelijk dat AEK Larnaca wel degelijk tabula rasa gemaakt heeft in het tussenseizoen. Vierentwintig nieuwe spelers om de vijfentwintig vertrekkers op te vangen, dat is niet niks. En dus keerde Schouterden na een half jaar Cyprus terug naar België. In afwachting van een nieuwe uitdaging onderhoudt hij in z'n eentje zijn conditie. "Doordat mijn contract ontbonden werd, kan ik om het even wanneer bij een ploeg tekenen. Meetrainen bij een ploeg doe ik momenteel niet. In de voormiddag ga ik lopen, in de namiddag doe ik spierversterkende oefeningen met een kine. Het is een gekke situatie."

Jongeren

Er waren de voorbije weken al wat contacten met enkele ploegen, maar vooralsnog viel er nog niets uit de bus voor de flankspeler. "Veel ploegen zoeken 'jongeren die iets kunnen betekenen voor de club', wat zo veel wil zeggen als: jongens waar we iets aan kunnen verdienen bij een doorverkoop. Maar ik twijfel niet aan mezelf, ik ben oud genoeg om mijn kwaliteiten naar waarde te schatten."

"Op dit moment zijn er enkele gesprekken lopende, uit binnen-en buitenland. Leuk is dit niet, maar ik ga zeker niet panikeren. Ik heb er een goed oog in en ben fit. Hopelijk sta ik snel weer op het veld", besluit Nils Schouterden.