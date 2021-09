Ronald Koeman: "Me vaak afgevraagd waarom Barcelona dat type aanvaller niet had"

Het was een van de opvallende transfers op deadline day: Luuk de Jong die door Sevilla verhuurd wordt aan Barcelona.

Donderdagmiddag werd de bonkige Nederlandse spits gepresenteerd in Nou Camp. Ronald Koeman gaf na de presentatie meer uitleg bij de komst van Luuk de Jong, niet meteen het prototype van een Barcelona-aanvaller. "Na het vertrek van Griezmann hadden we nog maar drie aanvallers over. Luuk is een type aanvaller dat we nog niet hadden."

"Ik heb me de voorbije jaren vaak afgevraagd waarom Barcelona niet dat type speler in zijn kern heeft. Elk team zou zo iemand moeten hebben. Dat De Jong niet Neymar is? Dat klopt, maar op voorzetten is Luuk beter, hoor", besluit Ronald Koeman.