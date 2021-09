Antwerp pakt zuinige en felbochten zege aan de Kehrweg dankzij Frey

Antwerp heeft voor de tweede keer dit seizoen nog eens geproefd van de overwinning. The Great Old ging met 0-1 winnen op het veld van Eupen.

Eerste helft - afgekeurde doelpunten

Priske kon geen beroep doen Op Balikwisha en zette Samatta nog op de bank in Eupen maar de 15e in de stand zou enkel vrede kunnen nemen met een overwinning aan de Kehreg, zoveel was duidelijk.

Antwerp kreeg de bal maar kon er niet bijster veel mee doen, Eupen wachtte geduldig af en probeerde het juiste moment uit te kiezen.

Eén van die juiste momenten diende zich aan bij een doelpunt van Prevljak. Bataille liet zich eenvoudig de bal afsnoepen door Lambert en kon Nuhu bereiken. Die trapte een lage voorzet richting de Bosnische spits die in doel duwde.

De VAR bekeek alles nog eens en moest vaststellen dat Prevljak buitenspel stond op de voorzet van Nuhu, geen voorsprong voor de thuisploeg. Even later was het Nuhu zelf die de bal in doel legt maar opnieuw wordt het doelpunt afgekeurd.

Echt gevaarlijk zijn in de 16 lukte niet voor Antwerp, Nainggolan moest het stellen met afstandschoten. Iets voor het uur kreeg Frey de bal aangespeeld in de 16 en kapte hij zich vrij. Agbadou kwam veel te wild ingegegleden en schoof de Zwitserse spits opzij, penalty oordeelde scheidsrechter Van Damme.

Frey's eerste poging wordt gestopt door Himmelmann maar de doelman is kansloos op de rebound van de aanvaller, zo kwam Antwerp met een gelukje 0-1 voor.

Hoewel Antwerp de betere ploeg bleef en Himmelmann meermaals tot een goede save gedwonden werd, moest het toch uitkijken want er gleden heel wat foutjes in hun spel. Zo kwam Stef Peeters veel te simpel oog in oog met Butez maar de middenvelder besloot naast.

In het slot kookten de potjes ei zo na even over en moet Van Damme ingrijpen om de rust te bewaren. Hij riep de captains bij zich en probeerden het met enkele harde woorden op te lossen. Antwerp-trainer Priske en Eupen-coach Kramer moesten met een minuut verschil ingetoomd worden door de vierde ref.

Ondanks de 6 minuten blessuretijd lukte het Eupen niet meer om nog gevaarlijk te zijn voor het Antwerpse doel. Een zuinige zege voor de bezoekers waarmee ze van 15 naar de middenmoot van het klassement klimmen.