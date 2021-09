Eupen-coach Krämer baalt: "We verdienen hier minstens één punt"

Eupen ging zaterdagnamiddag ten onder tegen Antwerp. Geen onlogische uitslag, maar de panda's speelden zeker geen slechte wedstrijd.

Na een uitstekend seizoensbegin zit Eupen nu wel in de hoek waar de klappen vallen met een 0 op 6 tegen Seraing en Antwerp. Eupen-trainer Stefan Krämer analyseerde na de wedstrijd de prestatie van zijn ploeg, een prestatie die niet slecht was.

"In de eerste helft speelden we een goede wedstrijd. We hebben getoond dat er hard gewerkt is geweest de afgelopen weken. Het was een symbiose tussen hoog druk zetten en laag opvangen, een goede prestatie van de spelers. Er waren dan ook twee afgekeurde doelpunten te zien in die eerste helft, terecht afgekeurd", is Krämer eerlijk.

Ook in het begin van de tweede helft kreeg Eupen enkele kansen maar Krämer zag waar het fout liep voor zijn ploeg. "Het was niet slecht, maar we maakten enkele individuele fouten. Risicovolle passes, ook bij het doelpunt. Agbadou moet daar ook niet in de tackle gaan maar ervoor blijven", verwijst hij naar de penaltyfout van zijn verdediger.

"Op het einde zijn we van systeem veranderd en hebben we ook nog kansen gehad maar een doelpunt kwam er niet. Het is heel jammer want we verdienden minstens een punt met wat we lieten zien",, eindigt Krämer teleurgesteld zijn relaas.