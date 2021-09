Ex-aanvallers uit Pro League schitteren in Serie A: Henry met goal en assist achter zijn naam, pareltje van Okereke

In de Serie A heeft één club in de aanvalslinie de keuze uit enkele spelers die in de Pro League niet onbekend zijn. Thomas Henry kwam voor Venezia aan de aftrap, David Okereke moest het doen met een invalbeurt. Beiden waren belangrijk, Venezia ging winnen bij Empoli met 1-2.

Thomas Henry had niet eens een kwartier nodig om de weg naar doel te vinden. Een mijlpaal voor hem persoonlijk en zijn nieuwe club. Het was de eerste treffer van Henry na zijn vertrek bij OHL. Voor Venezia was het dan weer het eerste doelpunt in negentien jaar in de Serie A.

In de loop van de wedstrijd viel ook David Okereke in, net als Daan Heymans. Okereke stond nog maar net op het veld toen hij aan een geweldige run begon en dit ook fantastisch afmaakte. De assist, als je daar van kan spreken, kwam op naam van Henry. Geweldige statistieken dus in deze wedstrijd voor de Fransman.

Bovendien was de inbreng van Henry en Okereke ook erg belangrijk. Empoli milderde nog van op de stip, maar verder dan de 1-2 geraakte het niet. Voor Venezia zijn de eerste punten binnen.