Knotsgek spektakel in Bundesliga: wedstrijd met zeven doelpunten eindigt dankzij Haaland in voordeel Dortmund

Erling Haaland is opnieuw de man die over de tongen gaat in de Bundesliga. De spektakelzege van Dortmund op het veld van Leverkusen is in grote mate aan hem te danken. Het zag er nochtans slecht uit voor Dortmund, dat 3-2 achter kwam. Het werd nog 3-4.

Leverkusen ging enthousiast van start en een puntertje van Wirtz zorgde al snel voor 1-0. Haaland demonstreerde nog in de eerste helft zijn patent op doelpunten: de Noor maakte er zowaar eens eentje met het hoofd. Bellingham leek de situatie helemaal om te keren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een voorafgaande fout van Dahoud. Leverkusen driemaal op voorsprong Geen 1-2 dus maar wel 2-1, want Schick scoorde op de tegenaanval op slag van rust. Kort na de koffie rondde Brandt de assist van Haaland af en zo stond het opnieuw gelijk. Leverkusen gaf niet af: het schot van Diaby verdween in doel. Een heerlijke vrijschop van Guerrerio hing de bordjes nog maar eens in evenwicht. Er waren dan nog een kleine twintig minuten te spelen. Zoals wel vaker in wedstrijden van Dortmund had Haaland het laatste woord. Na een lichte fout van Kossounou op ging de bal op de stip en vanaf 11 meter zorgde Haaland met zijn tweede van de namiddag voor de 3-4-eindstand. Nog in de Bundesliga vond Nmecha de weg naar doel voor Wolfsburg. Dat won met 0-2 bij Fürth.