Man City wint zonder De Bruyne bij Tielemans en Castagne, Ronaldo is held bij ManU en Trossard bij Brighton

De ploegen uit Manchester pakken de drie punten op deze zaterdag. Tielemans en Castagne namen het thuis op tegen Man City. Leicester bleef achter met een nipte nederlaag. De man die in de Premier League de schijnwerpers naar zich toetrok was uiteraard Cristiano Ronaldo.

Leceister - Man City, dat is een affiche met potentieel heel wat Belgen aan de aftrap. Kevin De Bruyne bleef bij de Engelse landskampioen echter een hele match op de bank. Castagne en Tielemans waren wel bassisspelers bij Leicester. Zij konden de thuisnederlaag niet vermijden. Even voorbij het uur trof Bernardo Silva raak van in het strafschopgebied: het was het enige en dus ook beslissende doelpunt.

Meer doelpunten waren er te bewonderen op Old Trafford, waar de terugkeer van Cristiano Ronaldo moet aangevoeld hebben als een droom. Het liep immers perfect voor Man United: er werd vlot gewonnen en Ronaldo was meteen doeltreffend. Twee keer zelfs deed de Portugees de netten trillen. Eerst met een intikker en na de gelijkmaker van de bezoekers schoof hij de bal onder doelman Woodman. Het werd 4-1.

Ook Arsenal kan winnen

Nog een opvallende uitslag in de Premier League: Arsenal dat Norwich klopte met 1-0. Het is voor de Gunners de eerste driepunter van het seizoen. Ook Brighton had aan één doelpunt genoeg om te gaan winnen bij Brentfod. Leandro Trossard liet het enige doelpunt optekenen in de slotfase. Eerder op de dag had Tottenham een ferme uitschuiver begaan. Het Crystal Palace van Benteke klopte de Spurs met 3-0.