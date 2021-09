Morata zorgde voor hoop maar Juventus gaat ook bij ploeg van Mertens onderuit en staat achteraan met 1 op 9

De druk zat er op bij Juventus, want het had slechts 1 op 6 gepuurd uit zijn eerste twee matchen. Morata leek Juve de weg te wijzen met zijn vroeg openingsdoelpunt op het veld van Napoli, dat het zonder de geblesseerde Dries Mertens deed. Napoli keerde de situatie nog om en won met 2-1.

Het was uiteraard geen gemakkelijke affiche voor Juventus, terwijl het toch het puntenverlies uit die eerste wedstrijden moet goedmaken. Daarom was het net zo'n opsteker voor de ploeg uit Turijn dat Morata al vroeg kon profiteren van een fout in de Napolitaanse defensie.

Napoli pakt in slotfase verdiende zege

De verdediging van Juventus kreeg het ook nog zwaar te verduren. Insigne dwong Szczesny tot een redding, Politano schoot in de herneming in de verste hoek raak: 1-1. Napoli bleef drukken en ging in de slotfase nog op en over Juve. Kean en Szczesny kregen bij een hoekschop de bal niet helemaal weggewerkt, Koulibaly maakte van dichtbij 2-1.

Zowel Napoli als Juventus trekken hun seizoensstart dus door. De Napolitanen staan helemaal bovenaan met het maximum van de punten. Juventus heeft na drie speeldagen amper 1 op 9, dat had het zich voor de start van de competitie toch niet kunnen indenken.