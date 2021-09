David Luiz is opnieuw profvoetballer: Braziliaan vindt werkgever dicht bij huis

Na twee seizoenen bij Arsenal te hebben gespeeld, liep het contract van David Luiz ten einde in Londen. Geenenkele ploeg leek hem nog een contract te zullen aanbieden, maar daar is zaterdagavond verandering in gekomen.

David Luiz kwam in 2007 via Benfica Europa binnen als speler en maakte snel progressie. Van Benfica trok hij naar Chelsea voor 25 miljoen euro, waar hij onder andere de Premier League en Champions League kon winnen. Van Chelsea ging het voor 60 miljoen euro naar PSG waardoor hij de duurste verdediger van het moment was en een duo vormde met landgenoot Thiago Silva. Na zijn passage bij PSG ging hij terug naar Chelsea voor 37 miljoen euro en de voorbije twee seizoenen speelde hij bij Arsenal. De 34-jarige verdediger liet in de lente van zijn carrière al eens vaker een steek vallen achterin waardoor clubs niet in de rij stonden om hem aan te trekken. Uiteindelijk is het Luiz toch nog gelukt om een contract te versieren. Daarvoor moet hij wel terugkeren naar zijn thuisland want Luiz zal aantreden voor regerend landskampioen Flamengo. Seja bem-vindo, @DavidLuiz_4! Que você tenha muito sucesso com o Manto Sagrado! 💪❤️🖤 #DavidLuizNoMengo pic.twitter.com/x0ygBNtZAF — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2021