Belgische middenvelder van Stuttgart maakt na halfjaar blessureleed voor het eerst weer minuten

Zondag hielden Eintracht Frankfurt en Stuttgart elkaar in evenwicht, maar bij de bezoekers maakte Orel Mangala eindelijk, na maanden blessureleed, zijn rentree. Hij mocht opnieuw enkele minuten invallen.

De wedstrijd brak pas zéér laat open. Filip Kostic opende de score pas tien minuten voor tijd. Eintracht Frankfurt leek de drie punten dus thuis te houden, maar in het slot hing Omar Marmoush de bordjes weer op gelijke hoogte. Een puntendeling dus.

Voor Roberto Martinez en co was er tijdens diezelfde wedstrijd nog goed nieuws te vieren. Orel Mangala maakte zijn rentree op de Duitse velden. De 23-jarige middenvelder stond zes maanden aan de kant met een spierblessure, maar kwam nu twintig minuten voor het einde tussen de lijnen.

De Belgische middenvelder is een belangrijke pion bij Stuttgart. Vorig seizoen kwam Mangala 24 keer in actie in de Bundesliga. Daarin maakte hij ook de nodige indruk, want het jeugdproduct van RSCA ontving een telefoontje van Roberto Martinez. Uiteindelijk kwam hij er door een blessure niet in actie.