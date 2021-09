STVV hoopt te profiteren van lastige situatie bij Peter Maes en co: "Dan durven de Beerschot-supporters wel eens te fluiten"

Heel wat druk op de ketel voor Beerschot. Maandag komt STVV over de vloer en er moet absoluut gewonnen worden om niet alleen achter te blijven op die laatste plaats. Peter Maes zal dus moeten winnen van zijn ex-club. De Kanaries hopen alvast te profiteren van hun moeilijke situatie.

Want ook Sint-Truiden kan de punten goed gebruiken om weg te springen uit die onderste regionen. De spelers beseffen dat het voor hun tegenstander een moeilijke wedstrijd zal worden, en daar hopen ze van te kunnen profiteren: “We weten dat Beerschot zich momenteel niet goed in hun vel voelt”, vertelt Christian Brüls aan TVL.

Ook het wedstrijdplan van Bern Hollerbach lijkt duidelijk, als we de 32-jarige middenvelder mogen geloven: “We moeten afwachten. Als ze het dan moeilijk krijgen moeten we het juiste moment kiezen. We weten ook dat als het maandag bij hun niet draait, dat de Beerschot-supporters wel eens een keer durven fluiten. Gewoon vechten dus voor die drie punten.”

Na een moeilijke start kon STVV net voor de interlandbreak nog winnen van Cercle Brugge (0-1). Een deugddoende zege, maar ondertussen werd de kern ook versterkt door de komst van Toni Leistner en Robert Bauer: “Je zag meteen hun impact. Ze brengen de nodige ervaring met zich mee, want in de vorige wedstrijden maakten we onszelf het soms te moeilijk”, aldus Bruls.