De opvallende topschutter in 1B: verdediger van Lierse Kempenzonen die een jaar in de lappenmand lag

Lierse Kempenzonen is met zeven op twaalf voortvarend gestart aan de competitie. De Pallieters hebben na vier speeldagen ook de topschutter van 1B in de rangen.

Kenneth Schuermans, centrale verdediger en een van de weinige voetballers die nog met de iconische Copa Mundial-schoenen speelt, scoorde in de 4-1 overwinning tegen RWDM alweer zijn vierde treffer van het seizoen. Erg verrassend, zeker ook omdat Schuermans heel vorig seizoen in rook zag opgaan. Op de openingsspeeldag scheurde hij met OHL zijn achillespees af. Hij zette noodgedwongen een stapje terug om zijn carrière nieuw leven in te blazen, met succes voorlopig.

Topschutterstand

1. Kenneth Schuermans (Lierse K.) 4

2. Kevin Hoggas (Waasland-Beveren) 3

3. Lennart Mertens (Deinze) 3

4. Daniel Maderner (Waasland-Beveren) 3

5. Jan Bernat (Westerlo) 3

6. Tuur Dierckx (Westerlo) 2

7. Dylan De Belder (Deinze) 2

8. Yvan Yagan (Lierse K.) 2

9. Koki Saito (Lommel) 2

10. Kevin Kis (Lommel) 2