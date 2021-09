Miguel Van Damme geeft vrijdag de aftrap in het teken van 'September Bloedkankermaand'

Voor de wedstrijd tegen Eupen van vrijdag zal Miguel Van Damme de aftrap geven bij Cercle Brugge. Daarmee wil de Vereniging de strijd van Van Damme en duizenden anderen tegen bloedkanker onder de aandacht brengen.

Van Damme kreeg vorige week voorzichtig positief nieuws dat de behandeling uiteindelijk toch aangeslagen zou zijn. Naast hem vechten nog duizenden anderen tegen leukemie en dat wordt in 'September Bloedkankermaand' nog eens in de spotlight gezet.

"Via onze stichting willen we niet enkel geld inzamelen voor de ondersteuning van patiënten en wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook het brede publiek informeren over de vormen van leukemie en de symptomen", zegt Philippe Vindevogel van ME TO YOU in HLN.

De shirts van de Cercle-spelers zullen nadien ook op het onlineplatform MatchWornShirt.com geveild worden ten voordele van de stichting.