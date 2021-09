Wesley Moraes voelt zich stilaan speelklaar: "Fit genoeg om te spelen tegen PSG"

Na een zware knieblessure wil Wesley Moraes zijn carrière nieuw leven inblazen bij Club Brugge. De Braziliaanse spits nadert stilaan de topvorm.

In gesprek met Het Nieuwsblad vertelt Wesley Moraes over zijn situatie. "De coach wil me 100% fit, ik denk dat ik vandaag aan 80 à 85% zit. Ik kan niet wachten om op het veld te staan. Ik ben fit genoeg om te spelen tegen PSG, maar ik weet niet wat de trainer zal doen."

"Clement wil geen extra druk op mij leggen. Zoals alle andere spelers moet ik gewoon op training mijn best doen. Het is trouwens een indrukwekkend trainingscomplex in Westkapelle, wat niet moet onderdoen voor een trainingcentrum in de Premier League. Vooral de fitness is gigantisch, ik doe er veel spierversterkende oefeningen. Want ik moet zorg dragen voor mijn knie", besluit Wesley.