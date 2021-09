Bart Verhaeghe laat zich uit over toekomst Philippe Clement: "Daar is hij klaar voor"

Philippe Clement begint met Club Brugge aan een volgende campagne in de Champions League. Wordt het ook meteen zijn laatste campagne voor blauw-zwart? Het zou zomaar kunnen.

Er zijn al afspraken gemaakt tussen het bestuur van Club Brugge en Clement om eventueel een sprong naar het buitenland te maken, al is die nu nog niet aan de orde.

Komende zomer kan het mogelijk wat anders worden - veel zal ook afhangen van hoe het huidige seizoen zal evolueren.

Klaar voor

"Philippe moet klaar zijn om de uitdaging aan te gaan alvorens de sprong naar het buitenland te wagen, maar hij is er klaar voor", aldus Bart Verhaeghe over Clement in Sudpresse.

"Dit wordt zijn vierde opeenvolgende campagne in de Champions League voor hem, dus ik denk wel dat hij er klaar voor is."