Doelman Pro League trekt naar ... Songfestival

Het songfestival 2022 zal doorgaan in Italië, na de overwinning van Maneskin dit jaar. En in Italië zal er ook een ... Belgische profvoetballer rondlopen.

Jérémie Makiese is namelijk uitverkoren door de RTBF om de nieuwe inzending te worden van ons land op het songfestival.

Virton

De winnaar van The Voice Belgique is ook doelman bij Virton in 1B en kent zo dus ook wat van de voetbalwereld.

Volgend jaar gaat hij dus nog meer zijn muzikale droom achterna met zijn selectie voor het songfestival. Wat soort nummer hij gaat maken weet hij zelf nog niet.