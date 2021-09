Zulte Waregem mag Dury dankbaar zijn voor de komst van voormalig publiekslieveling: "Hij stuurde me heel wat berichtjes"

Zulte Waregem lokte voormalig publiekslieveling Idrissa Doumbia terug naar de Elindus Arena. De verwachtingen zijn alvast hoog, komend seizoen moet hij absoluut de nieuwe draaischijf van zijn ploeg worden. De nieuwkomer was dan ook zeer gegeerd door zijn trainer.

De 23-jarige Ivoriaan speelde tijdens het seizoen 2017-2018 al eens op huurbasis voor Essevee. Toen liet Doumbia alvast een goede indruk achter. Daardoor kon hij de voorbije dagen rekenen op een warm onthaal: “Het is een plezier om oude collega’s terug tegen te komen.”

De defensieve middenvelder komt op huurbasis over van het Portugese Sporting Lissabon, en Zulte Waregem bedong ook een aankoopoptie. Het bestuur wrijft dus ongetwijfeld al in de handen, en mag daar trainer Francky Dury heel dankbaar voor zijn: “De coach is zoals een papa voor mij. Hij heeft me vroeger enorm vaak geholpen. De laatste tijd stuurde hij heel wat berichtjes dat het een droom zou zijn als ik terugkwam.”

Bij zijn nieuwe club hoopt Doumbia om zoveel mogelijk speelminuten te verzamelen: “Toen ik hier de eerste keer aankwam zag ik nog groen achter mijn oren. Inmiddels heb ik heel wat ervaring opgedaan en zo hoop ik het team te helpen. Het doel moet Play-Off 1 zijn.”