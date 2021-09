KV Oostende vrijgesproken, financieel directeur krijgt 3 maanden voorwaardelijk, maar er loopt nog een procedure naar hem

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een voorwaardelijke schorsing van drie maanden opgelegd aan Thorsten Theys, de financieel directeur van KV Oostende. Hij krijgt ernog een boete bovenop. Reden is de kritiek aan scheidsrechter Lawrence Visser, na de

Thorsten Theys - de operationeel directeur van Oostende- is door het Disciplinair Comité veroordeeld tot een schorsing van 3 maanden voorwaardelijk. Toen KVO verloor op Standard nadat Selim Amallah leek te scoren uit buitenspel stuurde Theys een reeks whatsapp-berichten naar competitiemanager Thibault De Gendt waarin hij het grove taalgebruik niet schuwde. Hij had het onder meer over “hoogstwaarschijnlijk corrupte en debiele arbiters.”

De bondsprocureur had 6 maanden effectieve schorsing geëist, maar zover kwam het niet. Theys had onder meer met Stefanie Forde van het Referee Departement en Pro League-CEO Pierre François een verzoenend gesprek. Oostende voerde aan dat de 3D-technologie die het buitenspel had kunnen signaleren in België wel degelijk zou kunnen gebruikt worden, maar dat de VARs de opleiding door tijd- en geldgebrek nog niet kregen. Het feit dat Theys de uitspraken in een privé-chat deed en ze zelf niet publiek gemaakt had, sprak ook in zijn voordeel. Hij kreeg uiteindelijk toch een straf omdat hij schade berokkende aan de voetbalinstanties en de Fair-play-regels overtrad.

Statement

Daarnaast werd Oostende vrijgesproken voor het harde statement dat de club na het verlies op Standard op zijn website had geplaatst. Als dat correct gebeurt hebben clubs recht op vrije meningsuiting, want eerder namen onder meer ook Cercle, Gent of Antwerp al harde standpunten in tegenover de arbitrage. KVO is wel mede-verantwoordelijk voor de uitlatingen van Theys waardoor het toch een boete van 2500 euro effectief moet betalen.

Toch is nog niet alles van de baan. Oostende en Theys worden weliswaar niet vervolgd voor het champagne-incident tegen Zulte Waregem toen een fles champagne verdween uit de frigo van de refs. Dat is uitgeklaard. Het bondsparket eist wel nog eens 9 maanden schorsing tegen Thorsten Theys omdat hij voor die match in de VIP-zaal een speech gaf - wel in fatsoenlijke bewoordingen - waarbij hij “het amateurisme van de voetbalbond” aankaartte. Die zaak werd gisteren uitgesteld. (Belga)