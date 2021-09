Makelaar legt uit waarom Brugse fans nog steeds van Noa Lang kunnen genieten: "Je merkte dat hij onrustiger werd"

Er was even twijfel over, maar de fans kunnen toch nog genieten van Noa Lang in hun eigen stadion. In HLN geeft zijn manager, Bart Laving, meer uitleg over de transferzomer van de Nederlandse aanvaller.

Na zijn vorig seizoen kon de belangstelling uiteraard niet uitblijven. “Naar het einde toe was er concrete interesse uit meerdere competities”, legt Baving uit in de krant. “En dat gaat toch in het kopje spelen. Hoe graag hij ook in Brugge is, je merkte dat hij onrustiger werd. Logisch ook.” Club wou wel 30 miljoen en dat wou niemand op tafel leggen. “Je zag toch dat clubs zuinig waren”, aldus Baving. “Voor Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar, red.) hoorden wij ook bedragen van boven de 25 miljoen euro. Uiteindelijk is hij voor 14 miljoen naar Atalanta gegaan. Met het bedrag dat Club Brugge voor Noa in het hoofd had, was het sowieso moeilijk geworden. Komt erbij dat Noa deze club niet voor eender welk team wou inruilen. En dat Club het op de laatste dagen van de mercato tegenover de fans ook niet meer kon maken om Noa weg te doen.”





Volg Club Brugge - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.