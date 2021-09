Ook in Olympiakos kijkt Antwerp naar Michael Frey: "Hopelijk blijft dit nog even duren"

Met acht doelpunten in zes competitiewedstrijden is Michael Frey de man van het seizoensbegin bij Antwerp. De Zwitser wil morgen zijn goede vorm onderstrepen tegen Olympiakos. Bij de Grieken ziet Frey overigens een oude bekende terug.

"Ik heb er heel veel zin, we zijn allemaal heel blij om hier te zijn", aldus Frey op de persconferentie daags voor het treffen met de Griekse recordkampioen. "Ik verwacht een heel zwaar duel. We moeten klaar zijn en dat zijn we ook, daar ben ik zeker van. Maar het zal een andere wedstrijd worden dan wat we gewend zijn in de competitie."

Dat Frey morgen überhaupt aan spelen toekomt, is opvallend te noemen. De Zwitser revalideerde in recordtempo van een knieblessure. "Heerlijk dat het zo snel gaat, maar noem het geen mirakel. Ik heb de voorbije weken heel hard gewerkt om weer op dat veld te staan. Ik heb ondertussen al twee matchen kunnen spelen. Ik ben blij dat het zo goed gaat."

Vorig seizoen was Frey een van de lichtpunten bij Waasland-Beveren. De Zwitser lijkt de stap naar Antwerp moeiteloos verteerd te hebben. Met acht competitiegoals in zes duels doet niemand beter. "Hopelijk blijft dit nog even duren zo", glimlacht Frey. "Ik wil altijd en overal scoren, dus ook morgen in de Europa League. Maar eerst en vooral wil ik de ploeg helpen om een resultaat te behalen."

Valbuena

Bij Olympiakos loopt met Mathieu Valbuena overigens een ex-ploegmaat van Michael Frey rond. De ervaren Fransman en de Zwitser waren ploegmaats bij Fenerbahçe. "Een seizoen hebben we samengespeeld. Hij is een erg goede voetballer, die me heel wat assists gaf. Het wordt een hartelijk weerzien morgen."