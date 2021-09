Thomas Meunier begint Champions League-campagne meteen met een assist, Moldavische debutant verrast KRC Genk-killer

Borussia Dortmund stond meteen voor een lastige verplaatsing naar het Besiktas van Michy Batshuayi. Thorgan Hazard bleef thuis en Axel Witsel nam dan weer plaats op de bank. Thomas Meunier mocht dus als enige landgenoot plaatsnemen in de basis en bedankte meteen.

Want na Romelu Lukaku is hij nu de tweede beslissende Rode Duivel in de groepsfase van de Champions League. De vleugelverdediger zette Jude Bellingham na twintig minuten meteen op weg naar het openingsdoelpunt.

De Duitse topclub won uiteindelijk de confrontatie in Turkije ook eenvoudig met 1-2. Erling Haaland zette op slag van rust de dubbele voorsprong op het bord. In de slotseconden van de wedstrijd scoorde Montero alsnog de aansluitingstreffer, maar die kwam dus te laat.

Meteen ook een grote verrassing in groep D. Het debuterende en bescheiden FC Sherrif verraste KRC Genk-killer Shakhtar Donetsk (2-0). De Moldavische debutant pakt dus direct een eerste zege op het kampioenenbal. Bij de thuisploeg kwam onder meer ook Dimitris Kolovos, een ex-speler van KV Mechelen, in actie.