Mannaert vreest geen pandoering tegen PSG: "In de Champions League kunnen we ongeremd spelen"

In de Brugse bestuurskamer heerst er vertrouwen voor de match tegen PSG. Vincent Mannaert heeft grote inspanningen gedaan om Philippe Clement een competitieve kern te geven.

Een pandoering tegen het sterrenensemble van PSG vrezen ze niet. “Nee, net omdat we het de voorbije jaren goed hebben gedaan in de Champions League. Er zit een mooie evolutie in onze resultaten", zegt Mannaert in Het Nieuwsblad.

"Na de eerste titel haalden we nul punten in de groepsfase. Na de tweede wonnen we op Monaco en speelden we gelijk tegen Atlético. Het jaar daarna speelden we gelijk op Real Madrid en speelden we een fantastische wedstrijd in Parijs. Vorig jaar zaten we heel dicht bij die overwintering."

Vooral omdat er dat verschil is met de Belgische competitie. "Ik geloof absoluut dat we dat goed gaan doen. In België zijn we al een paar jaar de te kloppen ploeg. Dat is mentaal belastender dan als je dat niet bent. Nu gaat iedereen ervan uit dat we gaan verliezen. Je kunt dus ongeremd spelen.”