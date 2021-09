🎥 Comedy Capers in CL: scheidsrechter geeft tweede geel aan speler die nog geen geel had ... en ziet foutje in

Anthony Taylor gaf aan het einde van de wedstrijd een rode kaart aan Denys Garmash van Dynamo Kiev tegen Benfica.

Het betrof volgens de ref althans een tweede gele kaart, maar Garmash was nog niet eerder in de wedstrijd bestraft.

Na enkele seconden zag Taylor zijn fout in en annuleerde hij de rode kaart, waardoor het spel kon verdergezet worden.

Dynamo Kyiv's Denys Garmash was shown a second yellow card and then a red by referee Anthony Taylor.



The problem? He was never booked in the first place.



