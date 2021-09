Wat kan Antwerp in de moeilijke verplaatsing naar Olympiakos?

Antwerp mag aan haar eerste Europese groepsduel beginnen met een uitwedstrijd tegen Olympiakos. Dat doen ze op donderdagavond. Aftrap om 21u00. Antwerp zit in groep D met daarnaast ook Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe als tegenstander.

Gelijkspel?

Olympiakos lijkt wel kampioen in het gelijkspelen. In hun laatste vijf wedstrijden eindigde de wedstrijd maar liefst vier keer gelijk. Begin deze maand stond er ook nog een oefenpot op het programma en jawel, ook die eindigde op 1-1. Ook Antwerp speelde in hun laatste drie Jupiler Pro League-wedstrijden tweemaal gelijk. Is dit een voorbode voor donderdagavond? Of kan een gemotiveerd Antwerp toch nog iets meer rapen op het veld van de Grieken?

Open vizier

Eén ding is zeker, beide ploegen houden van attractief voetbal. Olympiakos speelde dan misschien wel vijf keer gelijk. Toch deden ze dat maar één keer met een brilscore. In alle andere wedstrijden scoorden ze telkens minstens één doelpunt. Bij Antwerp is het ondertussen ook al meer dan zes wedstrijden geleden dat ze nog eens een wedstrijd speelden waarin ze niet scoorden.

