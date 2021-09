Kylian Mbappé moest tegen Club Brugge naar de kant met blessure, Pochettino heeft nieuws

Pech voor Kylian Mbappé. De Franse aanvaller moest woensdagavond op de eerste speeldag van de Champions League met een blessure afhaken in de 50e minuut tegen Club Brugge.

De Franse international was op het einde van de eerste helft al geraakt in een duel met Stanley Nsoki, maar Kylian Mbappé moest er in de 50e minuut af na een nieuw contact met de verdediger van Club Brugge. De spits vroeg vervolgens om een wissel en maakte plaats voor Mauro Icardi.

De wereldkampioen van 2018 heeft last van zijn enkel, zo bevestigde Mauricio Pochettino op de persconferentie. De coach van PSG legde zelfs uit dat Mbappé last heeft van beide enkels en dat hij aanstaande donderdag tests zou ondergaan.